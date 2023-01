Trier (dpa) - Insgesamt 14 Schlangen sind neben einem Altkleidercontainer in Konz-Niedermennig nahe Trier erfroren. Die Tiere wurden dort wahrscheinlich am Samstag bei Minustemperaturen ausgesetzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie lagen in Kisten und Tüten in der Nähe eines Sportplatzes. Wer die Schlangen in der Kälte ausgesetzt hat, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

