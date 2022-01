Mainz (dpa/lrs) - Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 2433 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz schwächte sich leicht ab von 327,7 auf 318,1 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Aktuell ist bei 28.648 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Corona-Infektion nachgewiesen. Die Hospitalisierungsinzidenz erhöhte sich geringfügig von 2,59 auf 2,61. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-Patienten stieg um 11 auf 4723.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Dienstag weiter in der Stadt Kaiserslautern mit 710,4 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Danach folgten der Landkreis Kaiserslautern (576,6), die Landeshauptstadt Mainz (505,7) und die Stadt Worms (425,4). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 193,9 im Kreis Südwestpfalz.