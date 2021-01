Saarbrücken (dpa/lrs) - Schnee und Glätte haben im Saarland für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Mehr als 20 witterungsbedingte Unfälle habe es von Donnerstagabend bis zum frühen Freitagmorgen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Es sei bei Blechschäden geblieben. Verletzte gab es demnach nicht. Die Zahl sei vergleichbar mit den vergangenen Tagen.

Ein 20 Jahre alter Fahranfänger in Sankt Ingbert habe etwa auf verschneiter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in einen parkenden Wagen gekracht, teilte die Polizei mit. Demnach sei der Sachschaden nur gering. Augenzeugen sollen beobachtet haben, wie der 20-Jährige am späten Donnerstagabend hupend beschleunigte und auf der Straße driftete.

Auch am Freitagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter vor Glättegefahr durch Reif und teils überfrierendes Schmelzwasser. Örtlich sei auch wieder Schneefall möglich.