Saarlouis (dpa/lrs) - In Saarlouis haben Behörden bei Kontrollen von Lokalen etliche Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Außerdem gab es nach Angaben der Polizei von Sonntag Hinweise auf Schwarzarbeit sowie Betrügereien beim Mindestlohn und Sozialleistungen. Darüber hinaus sei unverzollter Tabak für Wasserpfeifen sichergestellt worden. Insgesamt hätten die Kontrolleure 21 Anzeigen aufgenommen. An der Aktion am Freitagabend waren neben der Polizei auch Zollbeamte sowie Mitarbeiter des Landesamts für Umwelt- und Arbeitsschutz beteiligt.