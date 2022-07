Im Industriegebiet Trierer Hafen sind in der Nacht zum Donnerstag mehr als 160 Feuerwehrkräfte zu zwei Großbränden ausgerückt. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zwei Betriebe für Abfallverwertung in Brand, wie ein Sprecher der Stadt Trier sagte. Zunächst bemerkten Beschäftigte eines der Unternehmen Feuer und schlugen Alarm. Wegen starken Rauchs wurden die Menschen in den Stadtteilen Ehrang, Pfalzel, Biewer und in Schweich (Landkreis Trier-Saarburg) dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Löscharbeiten beendet. Zuerst hatte der «Südwestrundfunk» darüber berichtet.

Trier (dpa/lrs) - Nur eine Stunde nach Einsatzende kam es nach Angaben des Sprechers zu dem zweiten Feuer in dem Industriegebiet. Es brach demnach vermutlich in einem Schaltraum einer Schredderanlage für Metall aus. Das Feuer breitete sich von dort auf die gesamte Maschine aus. Die Ursache war ebenfalls noch unklar. Verletzt wurde bei den beiden Bränden niemand. Zur Schadenshöhe gab es am Morgen noch keine Angaben.

