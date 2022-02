Saarbrücken (dpa/lrs) - Sturmtief «Roxana» hat im Saarland von Sonntagabend bis zum Montagmorgen weit mehr als hundert Mal Polizei und Feuerwehr ausrücken lassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sorgte der Sturm in mehreren Landesteilen für überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Besonders betroffen waren den Angaben zufolge der Regionalverband Saarbrücken und der Saarpfalz-Kreis. Einen Großeinsatz der Feuerwehr gab es in der Gemeinde Kleinblittersdorf, nachdem große Wassermassen Straßen überschwemmt hatten und ein Auto mitgerissen wurde. Es kam laut Polizei auch zu Verkehrsunfällen mit leicht verletzten Personen. Neben starken Windböen war Glätte die Ursache für 20 weitere Verkehrsunfälle.

