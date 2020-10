Auch in Rheinland-Pfalz steigt die Anzahl der Corona-Fälle jetzt wieder – ein Landkreis gerät dabei besonders unter Druck.

In den vergangenen fünf Wochen wurden landesweit pro Tag durchschnittlich 55 Neuinfektionen registriert. Am Donnerstag waren es erstmals seit Mitte August wieder mehr als 100 Fälle – das Landesuntersuchungsamt meldete 109 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz. Besonders betroffen ist aktuell der Landkreis Neuwied, dort kündigte die Kreisverwaltung am Donnerstagabend Gegenmaßnahmen an.

In dem Kreis stieg am Donnerstag der sogenannte Inzidenz-Wert auf 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Der am Dienstag von der Landesregierung vorgestellte Warnplan sieht für den Fall, dass dieser Inzidenz-Wert erreicht wird, folgendes vor: Bei dieser Gefahrenstufe wird eine lokale Corona-Task-Force gebildet, an der die Ordnungsbehörden und das Gesundheitsamt, die Polizei, die kommunalen Spitzenverbände und mehrere Ministerien beteiligt werden. Dabei sollen maßgeschneiderte Empfehlungen erarbeitet werden.

So reagiert der Kreis Neuwied

Im Kreis Neuwied seien „sehr viele Fälle“ auf eine türkische Hochzeit Mitte September zurückzuführen, schildert Landrat Achim Hallerbach verärgert die Situation. Ab Samstag werden in dem Kreis die Corona-Auflagen verschärft: Unter anderem gilt an den Schulen die Maskenpflicht dann auch im Unterricht, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind nur maximal 100 statt 250 Personen erlaubt, bei Training im Sport muss die gesamte Zeit über das Abstandsgebot eingehalten werden.