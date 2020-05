Mainz (dpa/lrs) - Bei der Planung der nächsten närrischen Kampagne hat sich der Mainzer Carneval-Verein (MCV) für ein abgestimmtes Vorgehen ausgesprochen. «Wünschenswert wäre es, wenn wir zu gegebener Zeit ein einheitliches Vorgehen der Karnevalshochburgen bekannt geben können», sagte MCV-Präsident Reinhard Urban am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der MCV werde deswegen engen Kontakt halten «mit unseren Kollegen in den anderen Fastnachtshochburgen am Rhein wie Köln und Düsseldorf». Für eine Entscheidung, in welcher Form die Saal- und Sitzungsfastnacht in der kommenden Kampagne angesichts der Corona-Pandemie stattfinden werde, sei es aber noch viel zu früh.

«Wir haben bis Ende August oder Anfang September noch ausreichend Zeit, um dann über Sitzungen und Umzüge zu entscheiden», sagte Urban. Auch über die Feiern am 11.11. auf dem Schillerplatz in Mainz könne kurzfristig entschieden werden. Zu gegebener Zeit werde man sich dann der Frage stellen müssen, «wie wir mit den dann gültigen Abstandsregelungen und Hygienevorschriften umgehen müssen».

Der Bund Deutscher Karneval (BDK) geht davon aus, dass frühestens im Juli eine Tendenz der politischen Entscheidungsträger erkennbar sein wird. «Die Session beziehungsweise Kampagne 2020/2021 findet genauso statt wie Weihnachten, Aschermittwoch und Ostern», teilte der BDK kürzlich in Bexbach (Saarland) mit. «Die Frage jedoch, wie sie stattfindet, kann jetzt noch nicht seriös beantwortet werden, denn der Verlauf der Pandemie ist uns so unbekannt wie Wissenschaftlern und der Spitzenpolitik.»