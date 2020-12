Prominente werden nicht live zu erleben sein, und auch der persönliche Austausch unter Filmschaffenden bis tief in die Nacht wird ausbleiben: Wegen Corona findet das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis erstmals online statt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken wird im Januar wegen der Corona-Pandemie ausschließlich online veranstaltet. Das Budget des Festivals vom 17. bis 24. Januar 2021 mit 900 000 Euro fällt ein Viertel niedriger als im Vorjahr aus, an der Zahl der Sponsoren und Höhe der Preisgelder hat sich jedoch nichts geändert. Erneut werden wieder 16 Preise in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro vergeben, wie die Organisatoren des Festivals am Mittwoch bei einer Video-Pressekonferenz bekanntgaben.

Laut Festivalleiterin Svenja Böttger hat nie zur Debatte gestanden, das Festival ganz abzusagen. Man habe immer zeigen wollen, was während der Pandemie möglich sei. Deshalb wolle man im Januar mit der Online-Variante versuchen, sowohl den Zuschauern ein „tolles Erlebnis“ zu bieten, aber auch den Filmschaffenden die Möglichkeit geben, ihren Beruf auszuüben und ihre Karriere starten zu können. Nicht zuletzt wolle man dabei auch zeigen, „dass es auch noch eine bunte Welt draußen gibt, die wieder erlebbar werden soll und die einen anregen soll, die Geschichten zu sehen und die Welt zu sehen, wie sie die jungen Filmemacher sehen“.

Insgesamt werden bei der 42. Ausgabe 98 Filme gezeigt, davon starten 50 in den vier Wettbewerben Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm. Darunter befinden sich 35 Uraufführungen und 15 Deutschland-Premieren. Alle Filme werden auf einer eigens für das Festival entwickelten Streaming-Plattform zur Verfügung stehen, die speziell gegen Internet-Piraterie geschützt sein soll.

Die Zuschauer können in den Publikumswettbewerben über ihren Favoriten abstimmen. Ein kostenloser, linearer Web-Kanal, in dem auch die Eröffnung und Preisverleihung gezeigt werden, soll das Programm ergänzen. „Mit diesem Entwurf wollen wir bundesweit ein Vorreiter sein“, sagte Böttger.

Jeder Film kann ab dem 10. Januar für acht Euro für 24 Stunden gekauft und während der Festivalwoche zeitlich unabhängig angeschaut werden. Die Zahl der Nutzer ist jedoch begrenzt: Sie orientiere sich an der Zahl des üblichen Kino-Publikums während eines physischen Max Ophüls Festivals mit jeweils maximal 1200 Besuchern.

Nach Meinung des künstlerischen Leiters Oliver Baumgarten konzentriere man die Zahl der Filme bewusst auf eine Woche, um den Festival-Charakter des MOP zu erhalten. „Es gibt einen ganz wichtigen Unterschied: Wir sind nicht Netflix, sondern ein Festival, das in einem begrenzten zeitlichen und programmatischen Rahmen stattfindet.“

Zentrale Frage werde bei den Filmen der 42. Ausgabe laut Baumgarten „jene nach der zerstörerischen Kraft des westlich geprägten Kapitalismus' sein“. Dabei gehe es auch um die Ursachen, warum sich Menschen zur Flucht nach Europa gezwungen sehen. Aber auch „intime Portraits“ wie etwa über das Verhältnis zum eigenen Vater oder das Bild einer Bodybuilderin werden nach Auskunft von Svenja Böttger unter den Filmen zu finden sein.

Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung junger Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Für seine Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film wird der Ehrenpreis des 42. MOP an den Regisseur, Fotografen und Produzenten Wim Wenders verliehen. Eröffnet wird das Festival am 17. Januar mit „A black Jesus“, dem Debütfilm von Luca Lucchesi. In dem von Wim Wenders produzierten Dokumentarfilm beleuchtet Lucchesi die Verehrung einer schwarzen Jesus-Statue in seinem sizilianischen Heimatdorf.