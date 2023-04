Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach der nächsten Niederlage des FC Bayern scharfe Kritik an den Münchnern geübt. «Es stimmt vorne und hinten nicht», sagte Matthäus in seiner Funktion als Experte des TV-Senders Sky nach dem 1:3 des deutschen Fußball-Rekordmeisters beim FSV Mainz 05. Die Leistung sei insbesondere in der zweiten Halbzeit «unterirdisch» gewesen. «Das war schlecht, es war nicht der Kampfgeist da, es war nicht der Wille da», sagte Matthäus. «Das ist keine Mannschaft.»

Mainz (dpa) - Es würde jetzt «alles» hinterfragt werden beim FC Bayern. Der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel habe «im Endeffekt gar nichts gebracht». Es müsse «Tacheles» geredet werden. «Und vielleicht werden dann auch gewisse Positionen im Verein geändert - nicht nur auf dem Platz.»

In der ausverkauften Mainzer Arena waren die Bayern zwar durch ein Tor von Sadio Mané (29. Minute) in Führung gegangen. Doch Ludovic Ajorque (65.), Leandro Barreiro (73.) und Geburtstagskind Aarón Martín (79.) drehten die Partie in der zweiten Halbzeit sensationell. Den Bayern droht deshalb nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League auch der Verlust der Tabellenführung.

