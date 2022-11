Ein Matrose ist bei einem Sturz von einem Containerschiff in Mainz ums Leben gekommen. Der 49-Jährige fiel am späten Sonntagabend beim Anlegen zwischen Schiff und Kaimauer in den Rhein, wie die Polizei in Mainz am Montag mitteilte. Nach einer Suche wurde der leblose Mann von Feuerwehrleuten aus einer Tiefe von ein bis zwei Metern geborgen. Er habe schwere Verletzungen an Kopf und Bein erlitten, weshalb davon auszugehen sei, dass er mit der Schiffsschraube in Berührung gekommen war.

Mainz (dpa/lrs) - Trotz längerer Reanimationsversuche starb der 49-Jährige am Unfallort. Die weiteren Besatzungsmitglieder wurden durch Notfallseelsorger betreut. Die Hintergründe des tödlichen Unfalls sollen nun ermittelt werden, hieß es. Die Kriminalinspektion ermittelt gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Mitteilung Polizei