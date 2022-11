Mainz (dpa/lrs) - Ein Matrose ist bei einem Sturz von einem Containerschiff in Mainz ums Leben gekommen. Der 49-Jährige wurde am späten Sonntagabend leblos von Rettungskräften aus dem Rhein geborgen, wie ein Sprecher der Polizei in Mainz am Montag mitteilte. Längere Reanimationsversuche seien vergeblich geblieben. Die Hintergründe des tödlichen Unfalls sollen nun ermittelt werden, hieß es. Die Kriminalinspektion ermittelt gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei.