Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Gesundheitsministerium räumt bei der Liste zusätzlicher Impfstandorte eine Panne ein. Damit schrumpft das Angebot in der Pfalz auf zunächst eine Klinik. Im Landtag forderte Oppositionschef Christian Baldauf (CDU) die Landesregierung auf, die Impfzentren wieder zu öffnen. Gesundheitsminister Clemens Hoch spielt den Ball zu den Kommunen.

Die Felsenland-Klinik in Dahn gehört nicht zu den Krankenhäusern, in denen ab nächster Woche zusätzliche Impfungen stattfinden können. Nachdem Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch eine Liste mit 18 Kliniken im Land vorgelegt hatte, ruderte das Ministerium am Donnerstag zurück. „Durch eine Panne innerhalb des Gesundheitsministeriums ist die Felsenland-Klinik in Dahn auf die Liste gerutscht. Nach derzeitigem Stand sieht es so aus, als könne dort kein zusätzliches Impfangebot gemacht werden“, sagte das Ministerium auf Anfrage.

Neustadter Telefonanlage überlastet

Leserinnen und Leser hatten sich zuvor an die RHEINPFALZ gewandt. Ihnen war in der Klinik mitgeteilt worden, dass sie sich dort nicht impfen lassen könnten. Aus der Pfalz macht bislang nur das Hetzelstift in Neustadt bei der Impfung mit. Dort soll es ab nächster Woche möglich sein, sich ohne Termin impfen zu lassen. Am Donnerstag führten viele Anfragen zu einer Überlastung der Telefonanlage, wie die Klinik mitteilte.

Die Corona-Politik des Landes war am Donnerstag auch Thema einer Aktuellen Debatte des Landtags.