Nievern (dpa/lrs) - Ein maskierter Täter hat eine Tankstelle in Nievern (Rhein-Lahn-Kreis) ausgeraubt. Er hatte die Kassiererin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Er erbeutete bei dem Überfall am Sonntagabend eine dreistellige Summe und flüchtete anschließend unerkannt zu Fuß.