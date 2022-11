Ein Fahrgast hat in Saarbrücken eine Busfahrerin mit kaltem Kaffee attackiert, nachdem sie ihn wegen fehlender Corona-Maske aus dem Fahrzeug geworfen hatte. Der Mann habe keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, sondern lediglich eine Art Sturmhaube, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Fahrerin des Linienbusses auf ihn aufmerksam wurde, sprach sie ihn demnach auf die geltende Maskenpflicht an.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Fahrgast habe sich „äußerst uneinsichtig“ gezeigt, nach einer lautstarken Diskussion habe die Fahrerin ihn des Busses verwiesen. Er sei widerwillig ausgestiegen. Kurz bevor die Türen geschlossen wurden, sei er jedoch wieder in den Bus gesprungen und habe der Fahrerin einen Becher bereits erkalteten Kaffee übergeschüttet. Nach dem Vorfall am Mittwochvormittag sei er mit einem E-Scooter, den er dabei hatte, geflüchtet.

Mitteilung der Polizei