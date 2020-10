Mainz (dpa/lrs) - Der parlamentarische Geschäftsführer der rheinland-pfälzischen FDP-Landtagsfraktion, Marco Weber, hat Forderungen der Grünen zum Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen als «schockierend» und «realitätsfremd» kritisiert. «Die Grünen haben kein Gespür für den ländlichen Raum», sagte Weber über seinen Koalitionspartner in der Ampel-Landesregierung am Montag in Mainz. «Für uns als FDP in Rheinland-Pfalz hat der ländliche Raum oberste Priorität.»

Die Grünen fordern, bei Planungen für Autobahnen und Bundesstraßen grundsätzlich zu prüfen, ob diese notwendig und mit Klimazielen vereinbar sind. «Wir brauchen eine andere Verkehrspolitik», hatte die Parteivorsitzende Annalena Baerbock gesagt. Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister und neue FDP-Generalsekretär Volker Wissing hatte den Vorstoß bereits kritisiert. «Die grüne Straßenblockade stellt den freien Waren- und Personenverkehr in Europa infrage», schrieb er auf Twitter.

Weber nannte den geplanten Lückenschluss der Autobahn 1 in der Eifel zwischen den Anschlussstellen Kelberg und Andenau (rund 10,5 Kilometer) als Beispiel für seine Kritik. Es sei «abstrus» diesen zu stoppen. Der Verkehr rolle seit Jahren 40 Kilometer durch die Eifel und ihre Dörfer, und die Menschen würden 24 Stunden am Tag durch den Verkehrslärm belästigt.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Bernhard Braun, sagte: «Wir fangen da auf Landesebene keine neue Diskussion an.» Die A1 sei im Koalitionsvertrag unterschrieben. Allerdings gehe er immer davon aus, dass vor der Umsetzung solcher vor Jahrzehnten beschlossener Projekte noch einmal neu geschaut werde, was das Projekt koste und ob es sich rechne. Der Ausbau von Autobahnen sei zudem Sache des Bundesverkehrsministeriums. «Nach vielen Jahren CSU in dem Verkehrsministerium würde ich jedem, der das übernimmt, eine Prüfung empfehlen», sagte Braun mit Blick auf die Bundestagswahl. Die CSU stellt seit 2009 durchgehend den Bundesverkehrsminister.