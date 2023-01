Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg kann weiter mit Manuel Feil planen. Wie die Saarländer am Freitag mitteilten, verlängerte der rechte Außenspieler seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis zum Juni 2026.

Elversberg (dpa/lrs) - „Ich freue mich auf die Zeit, die noch vor uns liegt. Über die Jahre bin ich sportlich und privat hier heimisch geworden. Ich freue mich an jedem Wochenende, mit dem Team auf den Platz zu gehen und um die Punkte zu kämpfen und darauf, das auch in den nächsten Jahren so fortführen zu können“, sagte Feil.

Seit mittlerweile fünf Spielzeiten trägt der 28-Jährige das SVE-Trikot und bestritt in dieser Zeit 163 Pflichtspiele. Feil stand bislang in allen 18 Saisonspielen in der Startelf.

PM Elversberg