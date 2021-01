Bingen (dpa/lrs) - Ein 64 Jahre alter Mann ist am Montagvormittag im Bahnhof in Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) mit seinem Arm zwischen Zug und Bahnsteig geraten und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Nachmittag sagte, sind die genauen Umstände noch unklar. «Die Ermittlungen laufen.» Unter anderem sollen demnach Zeugenaussagen und Videomaterial ausgewertet werden. Die Zugstrecke war den Angaben zufolge zeitweise gesperrt. Die «Allgemeine Zeitung» hatte zunächst berichtet.

Bingen (dpa/lrs) - Ein 64 Jahre alter Mann ist am Montagvormittag im Bahnhof in Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) mit seinem Arm zwischen Zug und Bahnsteig geraten und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Nachmittag sagte, sind die genauen Umstände noch unklar. „Die Ermittlungen laufen.“ Unter anderem sollen demnach Zeugenaussagen und Videomaterial ausgewertet werden. Die Zugstrecke war den Angaben zufolge zeitweise gesperrt. Die „Allgemeine Zeitung“ hatte zunächst berichtet.