Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Mann ist in Saarbrücken zwischen dem Bahnsteig und einer Straßenbahn eingeklemmt worden. Dabei wurde er leicht verletzt und dann in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher am frühen Dienstagmorgen sagte. Die Straßenbahn habe den Mann noch drei bis vier Meter weiter geschoben. Demnach merkte der Fahrer wohl schnell, dass etwas nicht stimmte und rollte nur langsam von der Stelle weg, bis er kurz darauf wieder zum Stehen kam. Weitere Details waren zunächst unklar.