Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Mann hat bei einer Kontrolle durch Ordnungsbeamte in Ludwigshafen ein Messer gezückt und die Beamten bedroht. Diese hatten den Mann kontrolliert, da er keine Maske trug, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag wurde demnach niemand verletzt. Der Mann flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.