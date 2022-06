Ein 40 Jahre alter Mann ist von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Mann trug durch die Kollision bei Wölferlingen (Westerwaldkreis) am Donnerstag Kopfverletzungen davon, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte es vor dem Unfall wechselseitige Verkehrsverstöße des Mannes und eines 29-Jährigen gegeben. Beide waren mit Autos unterwegs, hielten dann an und stritten sich nach Angaben der Polizei kurz.

Wölferlingen (dpa/lrs) - Als der 29-Jährige mit seinem Auto weiterfahren wollte, kam es zu dem Zusammenstoß. Dabei wurde der 40-Jährige zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Die Landstraße 304 zwischen Wölferlingen und Langenhahn wurde nach dem Unfall mehrere Stunden lang voll gesperrt. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang des Unfalls klären.