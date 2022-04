Ein Mann ist am Ostermontag in Oberhambach (Kreis Birkenfeld) bis zur Hüfte im Schlamm versunken, als er seinen Hund einfangen wollte. Der 57-Jährige konnte sich aus dem Schlick eines trockengelegten Stausees nicht mehr allein befreien, wie die Polizei am Morgen mitteilte. 36 Kräfte der Feuerwehr retteten Mann und den entlaufenden Hund aus dem Schlamm. Der Mann erlitt bei Temperaturen nahe des Gefrierpunkts eine Unterkühlung. Bleibende Schäden für Mensch und Tier wurden aber laut Polizei verhindert.

Oberhambach (dpa/lrs) - Pressemitteilung