Kaiserslautern (dpa/lrs) - In einem Parkhaus in Kaiserslautern ist es zu einem kuriosen Autodiebstahlversuch gekommen. Nachdem es dem mutmaßlichen Täter nicht gelungen war, die Zündung kurzzuschließen, wollte er das Fahrzeug aus dem Parkhaus schieben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor soll der 43-Jährige Klamotten aus dem Auto gestohlen haben, darunter einen Rock, den er bei der Aktion am Montag trug. Weil der auffällige Mann mit dem Fahrzeug das Parkhaus blockierte, rief ein Mitarbeiter die Polizei. „Vor Ort konnten die Beamten rasch feststellen, dass der Mann, der sich als Halter des Wagens ausgab, nicht der Besitzer war.“ Der 43-Jährige wurde auf eine Polizeistation gebracht, der Fall an die Kriminalpolizei übergeben.