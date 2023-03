Bous (dpa/lrs) - Ein mutmaßlicher Brandstifter ist am Freitag in Bous im Landkreis Saarlouis verhaftet worden. Der 42-jährige soll in seiner eigenen Wohnung Benzin ausgeschüttet und dieses angezündet haben, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Zeitpunkt im Januar hielten sich den Angaben zufolge drei Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus auf. Zwei von ihnen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Der Sachschaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich. Gegen den Mann erging ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Mord und schwere Brandstiftung. Informationen zu einem Tatmotiv gab es zunächst nicht.

Mitteilung Polizei