Asbach (dpa/lrs) - Mit einem selbstgebauten Dreirad-Motorrad ist ein Mann auf einer Landstraße bei Asbach im Westerwald verunglückt und hat sich dabei schwer verletzt. Er kam am Samstagabend in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei in Neuwied am Sonntag mitteilte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass sein Fahrzeug ein selbstgebautes Trike ohne Zulassung war. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Pressemitteilung