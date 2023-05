Nach einem misslungenen Fluchtversuch hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag in Altenkirchen einen 28-jährigen Mann festgenommen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor, wie die Polizei mitteilte. Dies habe sich bei der Aufnahme der Personalien herausgestellt. Eine Streife habe sich am Bahnhof in Altenkirchen einer Gruppe genähert. Daraufhin habe der 28-Jährige zu Fuß versucht zu fliehen. Nach einer Verfolgung sei er festgenommen und in ein Gefängnis gebracht worden.

Mitteilung Polizei