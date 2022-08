Beim Felsklettern bei Dahn (Kreis Südwestpfalz) hat ein Mann mehrere Verletzungen erlitten. Das teilte die Polizeidirektion Pirmasens am Freitag mit. Demnach war der Mann am Donnerstagmittag mit einem Kameraden an der Felsformation Braut und Bräutigam unterwegs, als sich wohl ein Sicherungshaken löste und der Verunglückte zwei bis drei Meter fiel - bis das Sicherungsseil griff.

Dahn (dpa/lrs) - Der Mann sei mit - allerdings nicht lebensbedrohlichen - Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. An dem Einsatz waren ein Rettungshubschrauber sowie Feuerwehr und Notarzt beteiligt. Die beiden Männer sind der Polizei zufolge erfahrene Kletterer.

