Nistertal (dpa/lrs) - Beim Versuch, einen Brand zu löschen, ist ein Mann in Nistertal (Westerwaldkreis) verletzt worden. Er habe eine Rauchvergiftung erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Demnach war am Mittwoch ein Schuppen aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff über die Fassade auf den Speicher des angrenzenden Wohnhauses über. Die Feuerwehr habe aber eine Ausbreitung der Flammen auf das Haus verhindern können, teilte die Polizei weiter mit. Der Schuppen verbrannte komplett, der Speicher wurde stark beschädigt.