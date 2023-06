Ein betrunkener Mann hat einen seiner Mitbewohner und vier Polizisten am späten Freitagabend in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) mit Pfefferspray besprüht. Der 33-Jährige soll beide Mitbewohner zuvor mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht und einen von ihnen mit dem Schlagstock am Oberschenkel verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Das gaben die Mitbewohner demnach gegenüber der Polizei an.

Edenkoben (dpa/lrs) - Als die Beamten zum Einsatzort kamen, rannte der 33-Jährige aus der Wohnung und versprühte das Pfefferspray auf den Mitbewohner und die Polizisten, wie es in der Mitteilung hieß. Die vier Männer erlitten Atemwegsreizungen und Schmerzen an freiliegenden Körperstellen.

Die Beamten brachten den Mann nach dem Angriff mit einem Taser zu Boden und fixierten ihn. Danach wurde er in eine Gewahrsamseinrichtung gebracht, wo er die Nacht verbringen musste. Gegen den 33-Jährigen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

