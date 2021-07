Germersheim (dpa/lrs) - Mit einem Messer hat ein Mann seine getrennt lebende Ehefrau der Polizei zufolge in Germersheim angegriffen und mit mehreren Stichen schwer verletzt. Die 46-Jährige sei notoperiert worden und außer akuter Lebensgefahr, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit. Ein Passant wollte der Frau demnach bei der Attacke am Donnerstagabend helfen und sei ebenfalls von dem 57-Jährigen angegriffen worden. Er wurde vom Rettungsdienst mit einer Schnittwunde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter sei geflüchtet und später in seiner Wohnung festgenommen worden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-492899/2