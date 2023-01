Neuerburg (dpa/lrs) - Bei einem Brand in Neuerburg in der Eifel ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der 42-Jährige wurde am frühen Samstagmorgen von Feuerwehrkräften aus dem brennenden Gebäude gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dort starb er. Sein 72 Jahre alter Vater, der das Haus eigenständig verlassen hatte, wurde nur leicht verletzt. Was den Brand auslöste, ist den Angaben nach unklar.