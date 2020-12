Kirchen (dpa/lrs) - Bei einem Unfall am Bahnhof in Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen ist ein 56 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Umstände des Unfalls würden derzeit ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war am Morgen an dem Bahnhof Kirchen im Gleis der leblose Mann gefunden worden. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.