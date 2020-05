Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - Ein 37 Jahre alter Mann ist in einem Maschinenbauunternehmen in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann habe an einem Brennofen gearbeitet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich am Mittwoch die tonnenschwere Tür des Ofens und begrub den 37-Jährigen unter sich. Der Arbeiter starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern nach Polizeiangaben an, ein Gutachter wurde beauftragt.