Mainz (dpa/lrs) - Ein herrenloser Koffer in einem Zug von Koblenz nach Mainz hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mann hatte den Koffer an seinem Sitzplatz abgestellt, war auf Toilette gegangen und anschließend im nächsten Waggon eingeschlafen, teilte die Bundespolizei Kaiserslautern am Freitag mit. Weil das Zugpersonal zunächst keinen Besitzer ausfindig machen konnte, musste der Zug am Donnerstagmorgen außerplanmäßig in Mainz-Mombach anhalten.

Dort meldete sich der Mann bei den eingetroffenen Beamten und gab sich als Eigentümer des Koffers zu erkennen. Der Zug konnte seine Reise mit einer Viertelstunde Verspätung fortsetzen. Laut Bundespolizei können dem Reisenden die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden.