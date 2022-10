Ein betrunkener Mann in hilfloser Lage hat im Landkreis Kusel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten waren am Montagmittag verständigt worden, weil der 60-Jährige in Altenkirchen einen Abhang hinuntergestürzt war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vor Ort habe dann ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von mehr als drei Promille ergeben.

Altenkirchen (dpa/lrs) - Bei weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 60-Jährige noch kurz vor dem Sturz hinter dem Steuer seines Autos gesessen hatte, deshalb musste er sich anschließend einer Blutprobe unterziehen. „Seinen Führerschein wird er für einige Zeit nicht wiedersehen“, so die Polizei.

Obendrein fanden die Polizisten im Handschuhfach seines Autos noch eine geladene Schreckschusspistole, für die der 60-Jährige keine Erlaubnis besaß. Die Waffe wurde sichergestellt. Auf ihn kommen nun zwei Strafverfahren zu.