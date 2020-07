Frankenthal (dpa/lrs) - Weil er seine 55 Jahre alte Mutter in ihrer Wohnung erstochen haben soll, ist ein Mann im pfälzischen Frankenthal festgenommen worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch mit. Der 32-Jährige habe am Dienstag selbst die Polizei informiert und sich widerstandslos festnehmen lassen. Der Vorwurf lautet auf Totschlag.

Die Polizei hatte die Frau leblos und mit zahlreichen Stichverletzungen in der Wohnung gefunden. Der Obduktion zufolge starb die 55-Jährige an Blutverlust infolge der Verwundungen.