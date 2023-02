Mit einem Baseballschläger soll ein Mann im Saarland nach Streitigkeiten seine Mutter im Gesicht verletzt haben. Der 30 Jahre alte Mann konnte von den alarmierten Beamten am frühen Samstagmorgen unter Androhung eines Taser-Einsatzes vorläufig festgenommen werden, wie es in einer Mitteilung von Montag hieß.

Wadern (dpa/lrs) - Zuvor hatten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge bei ihrem Eintreffen in der Wohnung in Wadern-Nunkirchen festgestellt, dass es zu Streitereien zwischen Mutter und Sohn gekommen war. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann zunächst mit dem Baseballschläger auf die 49-Jährige losgegangen sein und sie erheblich im Gesicht verletzt haben. Anschließend habe er mit der Faust auf deren 52 Jahre alten Lebensgefährten eingeschlagen. Den Angaben zufolge stand der Mann mutmaßlich unter Drogen. Nach seiner Festnahme sei er zur Entnahme einer Blutprobe in die Polizeiinspektion gebracht worden, wogegen er jedoch Widerstand geleistet habe. Bei einer anschließenden Personen- und Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten den Baseballschläger, aber auch weitere Waffen, Munition für Waffen, Betäubungsmittel und gefälschte Autokennzeichenschilder. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Mitteilung Polizei