Vor dem Landgericht Mainz hat der Prozess gegen einen Mann begonnen, der Fluchtautos für Geldautomatensprenger besorgt haben soll. Es geht um geplante und vollendete Taten in Bankfilialen in Höhr-Grenzhausen im Westerwald, im rheinhessischen Gensingen und in Daun in der Eifel im Januar und Februar vergangenen Jahres. Dabei war ein erheblicher Sachschaden entstanden, die Beute belief sich indes auf insgesamt lediglich 2960 Euro.

Mainz (dpa/lrs) - Der nun in Mainz auf der Anklagebank sitzende 20-Jährige soll die Fahrzeuge angemietet haben, mit denen die Täter anreisten und flüchteten. Vorgeworfen wird ihm vor der Jugendkammer des Landgerichts Beihilfe zum Diebstahl und Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen. Der Mann selbst sagte vor Gericht, nur im Falle der geplanten Sprengung eines Geldautomaten in Daun den Wagen für die Haupttäter in Mülheim an der Ruhr organisiert zu haben. Mit den anderen Fällen will der 20-Jährige nichts zu tun gehabt haben.

Die Bande der Automatensprenger soll sich laut Anklage vor der ersten Tat Anfang Januar zusammengeschlossen haben. Im Fall von Höhr-Grenzhausen sollen die Täter drei Sprengpackungen an Geldautomaten einer Sparkasse geklebt und per Fernzündung zur Detonation gebracht haben. Es entstand ein Sachschaden an Automaten und Gebäude von 750.000 Euro, hier erbeuteten die Täter auch die 2960 Euro. Der in Mainz angeklagte 20-Jährige war im Juli 2022 in den Niederlanden festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden.