Die Polizei hat in Bad Dürkheim einen 25-Jährigen festgenommen, der mit einem Hammerbeil auf ein Fahrzeug eingeschlagen hat. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Zeuge hatte gegen 1.30 Uhr der Polizei gemeldet, dass ein Mann mit einem Hammerbeil in der Hand ein Auto an der Weiterfahrt hindere. Beim Eintreffen des Streifenwagens schlug der 25-Jährige mit dem Werkzeug auf eine Scheibe des angehaltenen Pkw ein. Bei der Festnahme fanden die Beamten ein Messer, eine Gartenschere, eine Haushaltsschere, einen Schraubendreher und Pfefferspray bei ihm. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung, Nötigung und Sachbeschädigung ein. Drogen oder Alkohol seien bei dem Verdächtigen nicht festgestellt worden, sagte ein Beamter.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) - Pressemitteilung