Ein 32-Jähriger hat einen Mann auf einem Feldweg in Wirges (Westerwaldkreis) angegriffen und verletzt. Der 56 Jahre alte Mann wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, nachdem der Notarzt von erheblichen Kopfverletzungen ausgegangen war, wie die Polizei mitteilte. Dort stellte sich dann heraus, dass die Verletzungen nicht schwerwiegend seien, wie es hieß.

Wirges (dpa/lrs) - Der Täter schlug dem Mann am Sonntagabend demnach mehrfach ins Gesicht und trat ihm, als er bereits am Boden lag, mehrere Male gegen den Kopf. Nach Polizeiangaben unterhielt sich der 56-Jährige mit seiner Ehefrau und einem Bekannten auf dem Weg, als der Täter zunächst an der Gruppe vorbeiging und dann ohne erkennbaren Grund umkehrte und auf den Mann einschlug. Der Täter wurde bereits ermittelt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.