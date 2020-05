Losheim am See (dpa/lrs) - Ein mit einer Schreckschusspistole um sich schießender Mann hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Passanten hätten am Freitagabend in Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) lautes Knallen gehört und einen Mann mit einer Pistole beobachtet, sagte ein Sprecher der Polizei. Mehr als zwanzig Beamte wurden alarmiert und fanden den 56-Jährigen. Als er mit der Schreckschusspistole auf ein Auto zielte, wurde er festgenommen. Nach Angaben des Sprechers leistete er keinen Widerstand. Verletzt wurde niemand. Warum der Mann mit der Pistole herumhantierte, war unklar.