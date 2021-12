Lambsheim (dpa/lrs) - Die Polizei hat einen 23-Jährigen in Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) festgenommen, der mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen hat. Er habe die Waffe in Erwartung an Silvester gekauft, um ein paar Freudenschüsse abzugeben, erklärte der junge Mann nach Angaben der Polizei am Donnerstag. Da der 23-Jährige demnach keinen Waffenschein zum Führen der Schreckschusspistole hat, wurden Waffe und Munition von den Ordnungshütern eingezogen. Den Mann erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Umgangs mit einer Schusswaffe nach dem Waffengesetz.