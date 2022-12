Mainz (dpa/lrs) - Nach einem Streit hat ein Mann in der Mainzer Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Polizisten nahmen den 24-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte sich der Mann mit seiner Freundin gestritten. Als zwei 27-Jährige schlichten wollten, habe der 24-Jährige die Waffe gezogen und auf sie gezielt. Dann habe er in Richtung eines Gebäudes geschossen. Es habe sich erst im Nachhinein feststellen lassen, dass es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen den Rheinhessen werde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Mitteilung Polizei