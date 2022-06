Ein betrunkener Mann hat aus Wut über die angeblich hohen Kosten einer Taxifahrt Steine auf den Wagen geworfen und auch versucht, das Taxi anzuzünden. Wie die Polizei in Montabaur berichtete, waren in der Nacht zum Sonntag mehrere Notrufe eingegangen - unter anderem von dem betroffenen Taxifahrer. Dieser berichtete, dass der 37-Jährige in Sessenhausen (Westerwaldkreis) mit Steinen die Scheiben des Autos einwerfe und zudem Motoröl über sein Taxi gieße und versuche, dieses anzuzünden. Zum Zeitpunkt der versuchten Brandstiftung hatte sich der Fahrer laut Polizei nicht mehr im Wagen befunden.

Sessenhausen (dpa/lrs) - Als die Beamten eintrafen, sei der Mann bereits durch Anwohner festgesetzt worden, nachdem er diese zuvor mit einem Messer bedroht habe. Laut den Angaben hatte der alkoholisierte 37-Jährige erklärt, wütend über den hohen Fahrpreis gewesen zu sein. Nach der Attacke war das Taxi demnach an allen Scheiben beschädigt und nicht mehr fahrbereit. In Brand war der Wagen aber nicht geraten. Der Fahrer wurde der Polizei zufolge durch die splitternden Scheiben leicht verletzt. Der Randalierer kam in Gewahrsam - gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.