Ein Mann ist beim Aufprall seines Autos gegen einen Baum bei Frankenthal tödlich verletzt worden. Der 46-Jährige sei alleine in seinem Wagen gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Das Auto war am späten Mittwochabend aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve zwischen Lambsheim und Flomersheim von der Kreisstraße abgekommen und gegen den Baum geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

