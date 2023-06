Ein Mann ist bei einem Autounfall bei Schwegenheim (Kreis Germersheim) schwer verletzt worden. Sein Auto war am Mittwochabend von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Anschließend überschlug sich der Wagen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Verletzte musste zudem eine Blutprobe abgeben, da die Beamten bei ihm Alkohol im Atem rochen. Nach Angaben des Autofahrers wurde er vor dem Unfall von einem roten Motorrad überholt und geschnitten, hieß es weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen die beiden Fahrzeuge aufgefallen sind. (dpa)

