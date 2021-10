Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein unter Drogen stehender Autofahrer ohne Führerschein hat in Saarbrücken auf einer Strecke von zehn Kilometern nacheinander mehrere Unfälle verursacht. Auf der «extrem gefährlichen» Fahrt des 49 Jahre alten Mannes kam es zu gefährlichen Situationen und vier Unfällen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Beamte entdeckten den Mann, nachdem er am Donnerstag mit seinem Wagen in eine Hecke gefahren war. Der Versuch, zu Fuß zu flüchten, scheiterte. Beamte leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 49-Jährigen ein.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein unter Drogen stehender Autofahrer ohne Führerschein hat in Saarbrücken auf einer Strecke von zehn Kilometern nacheinander mehrere Unfälle verursacht. Auf der „extrem gefährlichen“ Fahrt des 49 Jahre alten Mannes kam es zu gefährlichen Situationen und vier Unfällen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Beamte entdeckten den Mann, nachdem er am Donnerstag mit seinem Wagen in eine Hecke gefahren war. Der Versuch, zu Fuß zu flüchten, scheiterte. Beamte leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 49-Jährigen ein.