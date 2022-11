Saarlouis (dpa/lrs) - Wegen des Verdachts einer versuchten Tötung in Saarlouis muss ein 32 Jahre alter Mann zunächst in eine psychiatrische Einrichtung. Ein Richter hatte gegen den Mann am Montagabend einen sogenannten Unterbringungsbeschluss erlassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Derzeit werde geprüft, ob sich der Mann zum Zeitpunkt der Tat in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der 32-Jährige steht im Verdacht, am Sonntagmorgen im Saarlouiser Stadtteil Picard einen 34-Jährigen während einer Auseinandersetzung im Kopf- und Halsbereich schwer verletzt zu haben. Der Verletzte konnte laut Polizei noch keine Angaben zur Ursache des Streits machen.