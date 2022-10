Saarlouis (dpa/lrs) - Die Polizei hat in Saarlouis einen Mann ermittelt, der ein Mädchen in einem Linienbus verbal belästigt haben soll. Es handele sich um einen 42-Jährigen aus Bous (Kreis Saarlouis), teilte die Polizei am Freitag mit. Der Verdächtige sei am Busbahnhof in Saarlouis gestellt worden. Die Polizei habe dem Mann in einer sogenannten Gefährderansprache klar gemacht, das Ansprechen künftig zu unterlassen. Nach Angaben der Polizei soll das Mädchen am Mittwoch und Donnerstag angesprochen worden sein.