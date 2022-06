Ein 20 Jahre alter Mann ist nach einem Badeunfall in einem Hallenbad in Zweibrücken gestorben. Die Todesursache war zunächst unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es gebe aber kein Zeichen von Fremdeinwirkung. Die Auswertung eines Video einer Überwachungskamera habe ergeben, dass der Mann am Donnerstagabend untergegangen sei, als er das Becken verlassen wollte. Ein Bademeister habe ihn innerhalb kurzer Zeit geborgen. Der 20-Jährige sei reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er aber wenige Stunden später gestorben sei.

Zweibrücken (dpa/lrs) - Wie SWR.de berichtete, hatten Badegäste den Körper des Mannes am Boden des Schwimmerbeckens entdeckt. Nach Aussagen von Zeugen war der 20-Jährige zuvor mehrmals vom Dreimeterbrett gesprungen.

